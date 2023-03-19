السجن 10 سنوات لعامل فى اتهامه بالاتجار فى المخدرات بقنا

تعود أحداث القضية إلي سبتمبر 2023، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط محمد. س.م، 33 عاما، عامل، ومقيم بمركز نجع حمادي شمالي قنا، بتهمة حيازة وإحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح ناري و 4 طلقات.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20018 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2241 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.