السجن المؤبد لسائق بتهمة الاتجار فى الهيروين والحشيش بمركز الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، بالسجن المؤبد لسائق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18683 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3118 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "صبحي ج ع"، 28 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين وحشيش"، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.