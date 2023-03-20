وأضاف شى -فى مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا " الروسية اليومية نُشرت قبل زيارته إلى روسيا- أنه: "تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، سأقوم قريبا بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية، إذ كانت روسيا أول دولة زرتها بعد انتخابي رئيسا قبل 10 سنوات".

وقال "خلال العقد الماضي قمت بثمان زيارات لروسيا" "لقد جئت فى كل مرة بتوقعات كبيرة وعدت بنتائج مثمرة، وأفتتح فصلا جديدا للعلاقات الصينية الروسية مع الرئيس بوتين".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الرحلة غير العادية التي خاضتها العلاقات الصينية الروسية على مدى السبعين عاما الماضية وأكثر، نشعر بقوة أن علاقتنا لم تصل بسهولة إلى ما هي عليه اليوم وأن صداقتنا تنمو ويجب أن نعتز بها جميعا.

وأضاف: "لقد وجدت الصين وروسيا المسار الصحيح للتفاعلات بين الدولتين"، "ومن الضروري للعلاقة أن تصمد أمام اختبار الظروف الدولية المتغيرة، وهو درس يؤكده التاريخ والواقع".

وقال "ستكون زيارتي المقبلة إلى روسيا رحلة صداقة وتعاون وسلام، أتطلع إلى العمل مع الرئيس بوتين للتبني المشترك لرؤية جديدة ومخطط جديد وإجراءات جديدة لنمو شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في السنوات المقبلة".

يذكر أنه من المقرر أن يجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج مفاوضات في موسكو غدا الثلاثاء، وفي وقت سابق، أعلنت موسكو وبكين أن شي جين بينج سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس، وفقا لتقارير سابقة من الكرملين، ستشمل المفاوضات مناقشات "القضايا الحالية لمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين".