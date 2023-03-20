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الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: "الدور كبير للأم والأخت والبنت"

الإثنين، 20 مارس 2023 01:49 م
الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: "الدور كبير للأم والأخت والبنت" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دور الأم والأخت والبنت، في بناء المجتمع، قائلا: "الدور كبير للأم والأخت والبنت كمان مهم قوى في المجتمع اللى إحنا موجودين فيه".

أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: دى نقطة مهمة جدا ومسؤولية البيت.. بتكلم معاكم كأهلي وأسرة بنتكلم .. لو كلنا أخدنا بالنا في بناء الإنسان، الولد أو البنت وفهمناهم كويس ووعيناهم كويس من وهما صغيرين لغاية لما يكبروا النقط دي هتبقا محل اعتبار في التعامل مع بعضنا، مش هنشوف تنمر ومش هنشوف في الشارع حاجات تانية كتير".

تابع الرئيس: "الموضوع واللى إحنا بنقابله في مجتمعنا مبنية على كتاف الست، وفيه ناس كتير بيقولوا أنت سبب الرحمة اللى عندك والحنية، بقولهم البيت اللى أنا عشت فيه كان كده، كانت أمي كده".

 

 


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