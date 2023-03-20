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الرئيس السيسي: الدولة الحديثة تنظر لكل المشاكل وتعمل لها آليات حل ومنظومة عمل

الإثنين، 20 مارس 2023 02:21 م
الرئيس السيسي: الدولة الحديثة تنظر لكل المشاكل وتعمل لها آليات حل ومنظومة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن صندوق الأسرة المصرية يخص الجميع وليس لفئة من المجتمع، قائلا: "لما درسنا الموضوع.. مش كان لجزء من المجتمع وبقية المجتمع لا.. الموضوع للكل.. الصندوق للكل.. ودي أليات عمل حكومة ودولة مش آليات عمل مؤسسات خيرية أو جمعيات خيرية.. بقالنا 9 سنوات.. كان موضوع الغرامات قضية وبتشغل.. بنشوف عدد اللى موجودين.. ويحصل تدخل ويتم الإفراج عنهم علشان يرجعوا بيوتهم.. دي عبارة عن أم راحت تجيب فلوس ولم تنجح.. أو تجهز بنتها ومش قدرت تسدد.. واتعملت منظومة مؤذية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023: "بقولكم أن الدولة الحديثة هي دولة تنظر لكل المشاكل وتعمل لها آليات حل وتبقي منظومة عمل مش وجهات نظر.. مش دور خيري أو جمعية.. دي فكرة تعملها الدولة لحل المسألة.. ارجو ما تاخدوش كلامي في الموضوعات دي على أنها حاجة زيادة عن اللزوم.. ومش بتكلم علي الصندوق.. اتمني أنه ما فيش أي بيت يتهد أو تنفصل أسرة.. كنت عاوز الانطباع عن حجم الطلاق في مصر مش زي الحقيقة".

 


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