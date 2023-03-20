اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 02:19 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الإثنين، 20 مارس 2023 01:49 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى العميد هانى سامى، للتعزية فى وفاة السيدة إقبال أبو ذكرى، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

السيدة إقبال أبو ذكرى

وفاه السيدة إقبال أبو ذكرى



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