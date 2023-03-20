الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى العميد هانى سامى، للتعزية فى وفاة السيدة إقبال أبو ذكرى، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 20 مارس 2023 01:49 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يهنئ اليونان بذكرى يوم الاستقلالالأربعاء، 15 مارس 2023 04:11 م
الرئيس السيسى يهنئ أيرلندا بذكرى العيد القومىالأربعاء، 15 مارس 2023 03:55 م
الرئيس السيسى يهنئ موريشيوس بذكرى يوم الاستقلالالخميس، 09 مارس 2023 11:48 ص
الرئيس السيسى يهنئ جمهورية غانا بذكرى يوم الاستقلالالثلاثاء، 07 مارس 2023 04:07 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة