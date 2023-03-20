أورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان الموظفان قد تم اختطافهما في الرابع من مارس الجارى بين مدينتي "جاو" و"كيدال" فى شمال مالى، وتعمل اللجنة الدولية للصليب في مالي منذ 32 عاما، وتعد منظمة محايدة ومستقلة.

يذكر أن مالى تشهد منذ عام 2012 أزمة أمنية خطيرة، وبات العنف وخطف الأجانب والمدنيين أمرا شائعا، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.