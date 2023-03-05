اليوم السابع
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اختطاف موظفين اثنين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي

الأحد، 05 مارس 2023 02:56 ص
اختطاف موظفين اثنين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي مالى
كتب أحمد علوى

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، عن اختطاف اثنين من موظفيها في مالي، مشيرة إلى حيادية واستقلال المنظمة وعملها في البلاد.

ونشر مكتب الصليب الأحمر في مالي على حسابه في “تويتر”: " نؤكد اختطاف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين غاو وكيدال"، مضيفاً أن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاماً وهي "منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة".

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من زيادة الهجمات على موظفي الإغاثة في كثير من الدول من ضمنها مالي.

وفي يونيو 2022، أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل اثنين من العاملين لديها في مالي.

وقالت، إن المخطوفين هما موظف من الصليب الأحمر الهولندي وآخر من الصليب الأحمر المالي، كانا عائدين من بلدة كايس في غربي مالي عندما تعرضت سيارتهما لإطلاق نار من أشخاص مجهولين.

 

 


مالى

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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