الدكتور عادل حسن نائبا أكاديميا لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، قراراً بتكليف الدكتور عادل أحمد حسن صالح للعمل نائب أكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واستقبل الدكتور ناصر مندور، الدكتور عادل حسن لتسليمه القرار، متمنياً له التوفيق والسداد فى المهمة الموكلة إليه.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتور أحمد أنور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يُذكر أن الدكتور "عادل حسن" المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، قاد المستشفيات الجامعية بكل إقتدار أثناء جائحة كورونا ، وهو أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة قناةالسويس.

وتولى الدكتور عادل حسن العديد من المناصب الإدارية منها كنائب مدير مركز بحوث وتدريب الأمراض المعدية بالسويس منذ عام 2008 وحتى 2012، وعضو مجلس إدارة مركز بحوث وتدريب الأمراض المعدية بالسويس منذ عام 2012 وحتي الآن.

وتولى الاشراف الجامعي على وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفي حميات بورسعيد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في الفترة من 2016 الي 2017.

والإشراف الجامعى على وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى هيئة قناة السويس والتابعة للجنة القومية فى الفترة من 2018 وحتى تاريخه.

والعمل كنائب لرئيس قسم أمراض الباطنة لشئون تخصص الأمراض المعدية والجهاز الهضمى والكبد في الفترة من 2012 الي 2016.

كما قام الدكتور عادل حسن بعمل الإجراءات الإدارية الخاصة بفصل وحدة الامراض المعدية والجهاز الهضمى والكبد لتصبح قسم مستقل وصدور قرار من وزير التعليم العالي بإنشاء قسم مستقل فى 2016، وشارك فى تطوير القسم ومقرراته والحصول على الاعتماد.

وشغل منصب قائم بعمل رئيس قسم الأمراض المعدية والجهاز الهضمى والكبد في الفترة من 2016 إلى 1/8/2019، ورئيس قسم الأمراض المعدية والجهاز الهضمى والكبد اعتبارا من 1/8/2019 وحتى تاريخه، وعضو مجلس كلية الطب جامعة قناة السويس من 2016 وحتى تاريخه، ومدير عام المستشفيات الجامعية- كلية الطب- جامعة قناة السويس فى الفترة من 11/4/2019 وحتى مارس 2020، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية اعتبارا من مارس 2020 وحتى تاريخه.