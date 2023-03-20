الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل عدد من الشوارع

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 66 الصادر بتاريخ 20 مارس سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، حمل رقم 135 بتاريخ 28 يناير 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية الحدادى التابعة للوحدة المحلى لقرية الحدادى مركز سيدى سالم بتعديل شارعين بعرض 4 متر وتعديل شارع بعرض 8 متر وإدراج شارع بعرض 6 متر، بناء على المعاملة رقم " 1156220086411"بتاريخ 14 أغسطس 2022م.

المادة الثانية ينشر القرار فى الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 21/12/2022، والمتضمن تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية الحدادى التابعة للوحدة المحلى لقرية الحدادى مركز سيدى سالم بتعديل شارعين بعرض 4 متر وتعديل شارع بعرض 8 متر وإدراج شارع بعرض 6 متر، بناء على المعاملة رقم " 1156220086411"بتاريخ 14 أغسطس 2022م.