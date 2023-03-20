اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل عدد من الشوارع

الإثنين، 20 مارس 2023 11:08 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل عدد من الشوارع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 66 الصادر بتاريخ 20 مارس سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 135 بتاريخ 28 يناير 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية الحدادى التابعة للوحدة المحلى لقرية الحدادى مركز سيدى سالم بتعديل شارعين بعرض 4 متر وتعديل شارع بعرض 8 متر وإدراج شارع بعرض 6 متر، بناء على المعاملة رقم " 1156220086411"بتاريخ 14 أغسطس 2022م.
 
المادة الثانية ينشر القرار فى الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.
 
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 21/12/2022، والمتضمن تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية الحدادى التابعة للوحدة المحلى لقرية الحدادى مركز سيدى سالم بتعديل شارعين بعرض 4 متر وتعديل شارع بعرض 8 متر وإدراج شارع بعرض 6 متر، بناء على المعاملة رقم " 1156220086411"بتاريخ 14 أغسطس 2022م.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حيز عمرانى

الجريدة الرسمية

مخططات تفصيلية

تعديل شوارع



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم.. صور

الخميس، 16 مارس 2023 08:31 م

محافظ كفر الشيخ: وصول أجهزة طبية لمستشفى بيلا المركزى الجديد

الجمعة، 17 مارس 2023 10:43 ص

محافظ كفر الشيخ يشارك فى احتفالية "كتف بكتف" للتحالف الوطنى باستاد القاهرة

الجمعة، 17 مارس 2023 08:24 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية فى حى شرق ويتابع إصلاح المعدات..صور

الأحد، 19 مارس 2023 02:49 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات توسعة الطرق وتبطين الترع ورفع مياه الأمطار

الأحد، 19 مارس 2023 04:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة