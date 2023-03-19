محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية فى حى شرق ويتابع إصلاح المعدات..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة كفر الشيخ" حي شرق"، لمتابعة أعمال الحملة، والمعدات والسيارات بها، وحالة كل منها، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، المعدات والمركبات، واطلع على أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة للمعدات والموقف الحالي لها، حيث وجه برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها وإصلاحها المعدات، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لتحقيق مزيد من الانضباط.

وكان محافظ كفر الشيخ قد تفقد الحملة الميكانيكية يوم 7 مارس الماضي، موجها بإصلاح المعدات، وجاء تفقده اليوم لها، لمتابعة ما تم اصلاحه من معدات قد وجه بإصلاحها في الزيارة السابقة، لرفع كفاءة النظافة بمدينة كفر الشيخ.