التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للطقس السيئ

كتب على عبد الرحمن

شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، مع المتابعة الميدانية من القيادات المحلية لتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى بالمحافظات لسرعة عودة الأمور لطبيعتها، وحرصاً على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات وتيسير الحركة المرورية.

و أوضح الوزير أن تقرير غرفة عمليات الوزارة بشأن موجة الطقس غير المستقر الذى تتعرض له البلاد، أشار إلى تعرض بعض المحافظات لتقلبات حادة فى الاحوال الجويه بدءا من اليوم، خاصة مع بدء فصل الربيع، حيث رصد التقرير استمرار غلق مينائى العريش البحرى بمحافظه شمال سيناء، والسخنه بمحافظه السويس نظراً لزياده سرعه الرياح وارتفاع الامواج عن الحد المسموح به

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء محافظة بورسعيد، وعلى مدينتى محلة دمنة بمركز طلخا ومركز ومدينه بنى عبيد محافظه الدقهليه، ولم ترتق إلى التجمعات، فيما سقطت امطار متوسطة على مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول بمحافظه كفر الشيخ وتوجد حالات اطماء فى بعض شوارع المحافظة ويجرى العمل على ازالتها، كما سقطت أمطار متوسطة أيضا على معظم مراكز ومدن محافظة البحيرة، وسقطت امطار متفاوتة الشدة على مدن المحلة وكفر الزيات وطنطا والسنطة وبسيون وزفتى بمحافظة الغربيه، ولم يتم الابلاغ عن تجمعات للمياه.

و نوه اللواء آمنة إلى استمرار متابعة غرفة عمليات الوزارة لحالة الاستعداد فى المحافظات التى أشار اليها تقرير هيئه الأرصاد الجوية إلى احتمال تعرضها لسقوط امطار، لافتا إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعه التدخل فى أى أحداث طارئة.