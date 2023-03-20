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البيت الأبيض: نبحث إمكانية زيارة مسؤولين أمريكيين للصين قريبًا

الإثنين، 20 مارس 2023 09:47 م
البيت الأبيض: نبحث إمكانية زيارة مسؤولين أمريكيين للصين قريبًا بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إنه يبحث إمكانية زيارة مسؤولين أمريكيين للصين قريبًا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة تمارا برو، الباحثة في الشؤون الصينية، إن زيارة الرئيس الصيني، لموسكو، تأتي بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، و في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خصوصًا على الصعيد الاقتصادي، إذ تجاوز التبادل التجاري بين البلدين أكثر 190 مليار دولار أمريكي.

وأضافت الباحثة في الشؤون الصينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الإعلام الصيني وصف زيارة الرئيس الصينى لروسيا بأنها تُسهم في بناء مجتمع مشترك للبشرية، أما الإعلام الغربي قال إنّها تستهدف أطرافًا غربية، خاصةالولايات المتحدة وتلميع صورة الرئيس الصيني على أنه رجل سلام.

ولفتت إلى أن الزيارة بمثابة رحلة صداقة بين الصين وروسيا وتعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية، خصوصًا بعد توقيع اتفاقية "شراكة بلاحدود" العام الماضي، عقب زيارة "بوتين" الصين، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بالطاقة والتعاون الفضائي والثقافي والعسكري، مؤكدة أن الصين تسعى لبناء جيش قوي عام 2027 على مستوى العالم، وتوقعت إبرام اتفاق عسكري بين موسكو وبكين، موضحة أن الصين كقوة عظمى بعد عزلتها لمدة 3 سنوات تسعى إلى إرساء السلام في العالم من أجل تطوير الاقتصاد، مشيرة إلى أن بكين أصبحت طوق النجاة لروسيا، خصوصًا بعد فرض العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو. 

 


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