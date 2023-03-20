اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البنك الدولى: 7.9 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا على 3 سنوات

الإثنين، 20 مارس 2023 07:46 م
البنك الدولى: 7.9 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا على 3 سنوات زلزال سوريا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البنك الدولي، أن 7.9 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا على 3 سنوات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بتسجيل 29 هزة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان المركز توزعت الهزات كما يلي: 12 هزة في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر وعلى بعد 14كم و 19كم و 13كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 وحتى3.7.

كما سجلت هزة شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2

وسجلت 11 هزة في البر التركي.

ولفت المركز إلى أن الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة الى متوسطة حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة