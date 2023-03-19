اليوم السابع
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المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة أرضية خلال 24 ساعة

الأحد، 19 مارس 2023 04:35 م
المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة أرضية خلال 24 ساعة سوريا - أرشيفية
وكالات

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أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بتسجيل 29 هزة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان المركز توزعت الهزات كما يلي: 12 هزة في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر وعلى بعد 14كم و 19كم و 13كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 وحتى3.7.

كما سجلت هزة شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2 

وسجلت 11 هزة في البر التركي.

ولفت المركز إلى أن الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة الى متوسطة حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

 

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