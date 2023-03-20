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الأم المثالية الثانية على الجمهورية: عندى 4 أطباء وكنت بذاكر لهم على الطبلية

الإثنين، 20 مارس 2023 09:12 م
الأم المثالية الثانية على الجمهورية: عندى 4 أطباء وكنت بذاكر لهم على الطبلية جانب من اللقاء
كتب محمد شرقاوى

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كشفت عزيزة أحمد عمر الأم المثالية الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية كواليس حصولها على هذا المركز.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج  حضرة المواطن: "أنا عندي 4 أولاد يعملون أطباء، وكنت بذاكر لـ أولادي على الطبلية على مدار الـ 24 ساعة وكنت معهم في كل خطوة".

وتابعت: "زوجي على المعاش حاليا وأنا كنت بشتغل أخصائية مرتبات في إحدى المدارس، وعائلتي سعيدة باختياري كأم مثالية اليوم في يوم المرأة المصرية".

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.


احتفال يوم المراة

يوم المراة

تكريم المراة المصرية

عيد الام

يوم المراة المصرية

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