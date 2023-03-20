وكيل تعليم الغربية يشهد احتفالية المديرية بـ"الأم المثالية".. صور

الغربية عادل ضرة

شهد صباح اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، احتفالية الأم المثالية، والتي تم تنفيذها بقاعة التنمية المهنية بطنطا، بحضور مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الأم والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالغربية، برعاية وكيل الوزارة.

وخلال الاحتفال، هنأ وكيل الوزارة جميع الأمهات اللاتي حضرن للتكريم، مشيداً بدورهن في رعاية أبنائهم وأسرهن، ثم قام بتقديم شهادا ت التقدير لهن، والهدايا التذكارية، تكريما لهن في هذا اليوم الرائع، والذي تكرم فيه كل الأمهات على مستوى الجمهورية تقديراً لجهودهن.

الأمهات المثاليات التي تم تكريمهن

أميمة حسنين عمر العنانى (المديرية) - حكمت البرنس زكى جودة (المديرية) - وفاء محمد عبد الحميد ابو حمزة (المديرية) - ايمان احمد محمد الهمشري (المديرية) - هدى على محمود الشعراوي (المديرية) - فهيمة محمد ابراهيم حتاتة (المديرية) - فهيمة دسوقي فهيم عشيب (المديرية) - سهير محمد احمد خاطر (المديرية) - عزيزة بسيط ابراهيم موسى (المديرية) - أماني رجائي عزمي (المديرية) - ســناء محمد علي دعباس (غرب طنطا) - ســحر مصطفى عبد المعطي كباش (شرق المحلة) - أميرة عبد العزيز حسن المعدي (غرب المحلة) - أمل عزت أحمد موسى (زفتى) - رحاب عبد المنعم سامي محمد (السنطة) - هيام محمد عبد الفتاح سنجر (كفر الزيات) - أسـماء السيد السيد شاهين (قطور) - زينب محمد عبدالصمد (سمنود) - ليلى محمد عبد الله أبو النصر (بسيون).