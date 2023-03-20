اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: العالم سيشهد احتراراً مناخياً بـ1,5 درجة في 2030 - 2035

الإثنين، 20 مارس 2023 03:54 م
الأمم المتحدة: العالم سيشهد احتراراً مناخياً بـ1,5 درجة في 2030 - 2035 الأمم المتحدة
وكالات

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سيصل الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري إلى 1,5 درجة مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، اعتباراً من السنوات 2030-2035، كما حذر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الإثنين، في تقريرهم الجديد.

وهذا التوقع صالح في كل السيناريوهات تقريباً، لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المدى القصير، مع اعتبار تراكمها خلال القرن ونصف القرن الماضي، لكنّ "تخفيضات عميقة وسريعة للانبعاثات من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ واضح في ظاهرة احترار المناخ في حوالى عقدين"، وفق ما جاء في التقرير.

 

 


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الأمم المتحدة

التغير المناخي

أزمة المناخ



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