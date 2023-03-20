اعرف كيفية الحصول خدمة توصيل الصرف الصحى وشهادة تشغيل الخدمة من الشركة بسوهاج

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، واحدة من الشركات التي تقدمات خدمات متنوعة للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن وفى مقدمتها تركيب عدادات المياه الجديدة والإضافية، وكذلك الخدمات الخاصة برفع وإلغاء العداد وخدمات تغير التالف وخدمات تعديل توصيلة المياه وخدمات تغير أسم المتعاقد وخدمة التعاقد على توصيلة الصرف الصحى وخدمة الحصول على شهادة الصرف الصحى.

اليوم السابع يقدم للقارئ الخطوات الخاصة بالحصول على خدة التعاقد على توصيلة الصرف الصحى وخدمة الحصول على شهادة الصرف الصحى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية..

- خدمة التعاقد على توصيلة صرف صحى

1 – طلب مقدم من صاحب العقار أو من ينوب هنه بتوكيل رسمي.

2 – صورة من اخر فاتورة بالعقار المراد التعاقد عليه.

3 – صورة من إثبات الشخصية من بطاقة الرقم القومى او جواز السفر.

4- صورة من المستندات لمؤيدة لحيازة محل الإشتراك " عقد الملكية" أو عقد إيجار أو أي مستند بالنسبة للقرى؟.

5 صورة من ترخيص المباني مع الإطلاع على الأصل.

- خدمات شهادة صرف صحى.

1 – طلب مقدم من طالب الخدمة أو المستفيد منها.

2 – صورة بطاقة الرقم القومى- جواز السفر لطالب الإفادة سواء صاحب الإشتراك أو المستفيد منه

3 – صورة من فاتورة سابقة الاشتراك.