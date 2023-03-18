قطع المياه عن مدينة ببا وبعض قرى وتوابع المركز لتطهير محطة كفر ناصر.. الاثنين

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف أنه تقرر قطع المياه عن مدينة ببا وبعض المجالس القروية وتوابعها ( قمبش، صفط راشين ، سدس ، هلية وبعض قرى مجلس قروي طنسا بني مالو، يوم الاثنين المقبل 20 مارس الجاري، "من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً" ، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه "بشكل مؤقت" للقيام بأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب،مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة ، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.