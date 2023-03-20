اجتماع لمدير بيطرى الأقصر مع أطباء إسنا لمتابعة تحصين المواشى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إجتماعاً مع الأطباء فى إدارة إسنا البيطرية لمتابعة أعمال التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة لجان التحصين بالإدارة، والإطمئنان على سير العمل بكافة لجان التحصين، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة، وتنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي والإرشاد البيطرى لتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، خلال الإجتماع، على استمرار مديرية الطب البيطري بالأقصر فى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومة المحدد أسبوعياً، وبشكل منتظم حرصاً على حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض الوبائية، مناشداً مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على حماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وكذلك حفاظاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وصحة وسلامة المواطنين.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور فتحى سلمى، أنه تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 26550 حيوان، شملت 12 ألف رأس أبقار، و3 آلاف رأس جاموس، و11 ألفا و550 رأس أغنام وماعز، فضلاً عن تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، واللقاءات الإرشادية بلجان التحصين حرصاً على توعية المواطنين ومربى وتجار الماشية والأغنام والماعز بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذا المرض الوبائي، وتوعيتهم بخطورة المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراضه على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقلة ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.