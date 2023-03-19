بيطرى الشرقية يحصن 123 ألفا و701 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 123 ألفا و701 رأس ماشية، للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و123 ألفا و201 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، خلال أول أسبوعين من الحملة القومية للتحصين.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 4 مارس الجاري ،قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال أسبوعين من الحملة بتحصين 246 ألفا و 902 رأس ماشية ما بين تحصين 123 ألفا و 701 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 123 ألفا و 201 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 5480 رأس ماشية.

مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 255 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

و أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها 255 لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.