اتفاق تعاون بين مركز معلومات مجلس الوزراء وبرنامج الأغذية العالمى

كتبت هند مختار

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري توقيع الاتفاق الإطاري مع برنامج الأغذية العالمي، والذي نص على التعاون بين المؤسستين في مجالات دعم دورة السياسة العامة، وإنشاء المراصد، وتعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي، والحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرات.

واستقبل أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، برافين أجراوال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر وذلك بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وقد شهد اللقاء مناقشة موسعة لأوجه التعاون المشترك في مختلف القضايا التنموية في إطار حرص المركز على تنمية مجالات التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية من خلال أطر التعاون المثمرة للشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة متمثلة في الاتفاق الإطاري الحالي (2018-2022) والاتفاق الإطاري المزمع توقيعه (2023-2027).

ويعد توقيع الاتفاق امتداداً لتاريخ حافل بعلاقات التعاون الوطيدة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات الأمن الغذائي والتغذية منذ العام 2010 حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى، ليتبعها مذكرة التفاهم الثانية في عام 2015؛ والتي حددت أهداف ونطاق التعاون بين المركز وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات لمواجهة سوء التغذية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، يقوم بدور رئيس في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.