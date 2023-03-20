إمام عاشور لاعب المنتخب يحتفل بـ"الحنة" وسط أهل بلدته فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أقام اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الوطنى لكرة القدم ونادى ميتلاند الدنماركى والزمالك السابق، احتفالية أمام منزل الأسرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، احتفالًا بحنة اللاعب وزفافه وسط حضور كبير لأفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه.

واستقبل متولى عاشور، والد اللاعب الحاضرين، وذلك خلال سرادق أقيم أمام منزل أسرة اللاعب بمركز السنبلاوين وسط حالة من البهجة والسرور بزفاف اللاعب.

فيما انتقل حازم ومحمد "شقيقى اللاعب" إلى مطار القاهرة الدولى لاستقبال" شقيقهم الأصغر"، وذلك بعد أن حصل على إجازة من فريقه ميتلاند للمشاركة فى مباراة منتخب مصر الوطنى المقبلة وقضاء إجازة زفافه.

ومن المقرر استكمال الاحتفال بحنة وزفاف اللاعب إمام عاشور فور وصولة إلى منزل الأسرة ومشاركة الأهل والجيران احتفالهم به.

كانت أسرة اللاعب أمام عاشور، قد طبعت عددا كبيرا من الدعوات ووزعتها على الأقارب والجيران بدعوتهم لحضور حنته وزفافه فى السرادق المقام أمام منزل الأسرة مساء اليوم الإثنين.

وتضمنت الدعوة: "دعوة زفاف.. يتشرف متولى عاشور والكابتن حازم عاشور والكابتن محمد عاشور، بدعوة سيادتكم والعائلة الكريمة لحضور حنة وزفاف اللاعب إمام عاشور، كابتن منتخب مصر وميتلاند الدنماركى وذلك يوم الإثنين الموافق 20/3/2023 أمام المنزل بالحوال".























































































