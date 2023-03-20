اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بقنا

الإثنين، 20 مارس 2023 12:14 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب تروسيكل بقرية حجازة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق حجازة، التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفي قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 

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