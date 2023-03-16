إصابة 4 عمال فى حادث انقلاب تروسيكل بمدينة أخميم الجديدة فى سوهاج

شهد مدخل مدينة أخميم الجديدة شرقى محافظة سوهاج انقلاب تروسيكل يقل عددا من العمال، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج والحالة العامة مستقرة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق بمدخل مدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس وحدة مباحث وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب دراجة نارية تروسيكل ومصابين بطريق مدينة أخميم الجديدة دائرة مركز أخميمحيث تبين أثناء سير دراجة نارية تروسكيل قيادة المدعو عبد الرحيم ا ف 58 سنة سائق ويقيم دائرة المركز أختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد التروسيكل "كدمات متفرقة بالجسم" السيد ب م م 27 سنة عامل بأجر "اشتباه ما بعد الأرتجاج وكسر بالضلوع"، وإصابة سامي ا ح 19 سنة عامل بأجر " بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم " ويقيمان الدقهلية، وإصابة عبد الرحيم ع ا 20 سنة عامل بأجر " جرح بالوجه " ويقيم الشرقيه من مستقلي التروسيكل.

وبسؤال المصابين قرروا مضمون ما تقدم تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.