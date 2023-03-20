إصابة طالب اختل توازنه وسقط من قطار بإحدى قرى العياط فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط طالب من قطار أثناء مروره بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار في قرية بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طالب اختل توازنه، وسقط من القطار، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.