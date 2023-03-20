إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 13 ألف متر بقريتى بنبان وأبو الريش بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت إزالة حالتين تعدى على الأراضى أملاك الدولة عبارة عن مبانى وأسوار من الطوب الأبيض بمساحة 11 ألفا و500 م2 وذلك بخور أبو سبيرة ونجع الخطارة بقرية أبو الريش.
تمت بإشراف رئيس القرية وبمشاركة المهندسين ومسئولى المتغيرات المكانية ، وأيضاً الفنيين والعاملين المدعمين بالمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية، برئاسة سيد مدنى.
وفى المقابل، أوضح كمال حلمى، رئيس مركز ومدينة دراو، أنه تم تنظيم حملة استهدفت الإزالة الفورية لتعديات على أملاك الدولة بمساحة ألف و500 م2 بقرية بنبان بحرى ، كما أنه جارى مواصلة الجهود لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات ضمن أعمال النظافة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والتجمعات السكنية بإجمالى 20 طن تراكمات قمامة.
ومن جانبه، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء وذلك للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
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