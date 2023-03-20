إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 13 ألف متر بقريتى بنبان وأبو الريش بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت إزالة حالتين تعدى على الأراضى أملاك الدولة عبارة عن مبانى وأسوار من الطوب الأبيض بمساحة 11 ألفا و500 م2 وذلك بخور أبو سبيرة ونجع الخطارة بقرية أبو الريش.

تمت بإشراف رئيس القرية وبمشاركة المهندسين ومسئولى المتغيرات المكانية ، وأيضاً الفنيين والعاملين المدعمين بالمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية، برئاسة سيد مدنى.

وفى المقابل، أوضح كمال حلمى، رئيس مركز ومدينة دراو، أنه تم تنظيم حملة استهدفت الإزالة الفورية لتعديات على أملاك الدولة بمساحة ألف و500 م2 بقرية بنبان بحرى ، كما أنه جارى مواصلة الجهود لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات ضمن أعمال النظافة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والتجمعات السكنية بإجمالى 20 طن تراكمات قمامة.