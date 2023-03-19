محافظ أسوان يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين، وإثابة المتميزين، مع التشديد على الإسراع بمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بالكفاءة والجودة العالية، والعمل بروح الفريق الواحد، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء الاجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية.

حضر الاجتماع المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب المهندس حازم محمد عضو المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء، وممثلى لجنة دار الهندسة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل بـ 990 مشروعا آخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز بالجودة والكفاءة المطلوبة وطبقاً للمواصفات العالية للقضاء على أى معاناة مستقبلياً، على أن يتواكب مع ذلك المرور الميدانى للمسئولين ولجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة للوقوف على نقاط القوة والضعف، ورصد أى ملاحظات أولاً بأول، والعمل على سرعة تلافيها.

وحذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان اسمها لسرعة تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل من خلال وضع العلامات التعريفية والتحذيرية، وإزالة نواتج الحفر لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التنسيق العرضى بين كافة الجهات من خلال إعداد المكاتبات والمخاطبات لسرعة الإنجاز للأعمال، على أن يتم رفع أى تأخير فى التنفيذ لدى أى جهة أو قطاع إلى الوزارة والجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات العاجلة حيالها، وهو الذى يستلزم استمرار عجلة العمل والإنتاج خلال شهر رمضان المعظم بنفس الجدية والكفاءة لنهو مختلف الأعمال على الوجه الأكمل.