أعلى 10 سلع استوردتها مصر فى 2022.. منتجات بترولية ومواد أولية من حديد أو صلب

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلى 10 سلع استوردتها مصر خلال عام 2022، والتي تستحوذ على 43.3% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 40.9 مليار دولار خلال عام 2022.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن هذه القائمة تشمل ما يلي:

1. منتجات البترول بقيمة 7.3 مليار دولار.

2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار

3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار.

4. البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار.

5. قمح بقيمة 4.2 مليار دولار.

6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.9 مليار دولار.

7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.8 مليار دولار.

8. ذرة بقيمة 3 مليارات دولار.

9. فول صويا بقيمة 2.7 مليار دولار.

10. سيارات ركوب بقيمة 1.9 مليار دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت نحو 5.3 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.