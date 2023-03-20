أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 20-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20-3-2023.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ليسيكو مصر، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ودلتا للطباعة والتغليف، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمصرية للدواجن.

البورصة تربح 16.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 30.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.05%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 104.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.9 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 17556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 6149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 2689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3330 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 6.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.89%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 16.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.94%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 33.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.69%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 18.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.39%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.602 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.75%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.404 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.405 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 68.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.58%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.39%.