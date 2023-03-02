وزيرة خارجية ألمانيا تدعو روسيا لتنفيذ معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية

كتبت: هناء أبو العز

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك اليوم نظيرها الروسي سيرجي لافروف إلى إعادة بلاده إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية.

وأشارت بربوك خلال الاجتماع التعددي الأول لقمة وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند، وفقا للوفد الألماني: "أطلب منكم يا سيد سيرجي لافروف العودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة ".

واجتمعت بربوك مع نظيرها الصيني تشين جانج قبل قمة مجموعة العشرين ، وفقًا لما نشرته وزارة الخارجية الألمانية على تويتر.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة على موقع تويتر "في مواجهة هجوم روسيا الوحشي على أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة ، فإن الحياد يكافئ المعتدي".