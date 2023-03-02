اليوم السابع
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واشنطن تؤكد سعيها لمواصلة العمل بمعاهدة "ستارت" بعد تعليق روسيا العمل بها

الخميس، 02 مارس 2023 01:01 ص
واشنطن تؤكد سعيها لمواصلة العمل بمعاهدة "ستارت" بعد تعليق روسيا العمل بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
وكالات

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده تدرس الخطوات التالية مع روسيا بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليق المشاركة في معاهدة "ستارت الجديدة".

وقال برايس، حول ما إذا كانت روسيا قد أبلغت الولايات المتحدة رسميا بقرارها تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت": "أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك تبادل لمذكرة دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة". 

وأشار برايس: "حتى أثناء استكشافنا لخطواتنا التالية، فإننا ما زلنا في امتثال كامل للمعاهدة، وما زلنا مستعدين للمشاركة بشكل هادف مع روسيا بشأن الحد من التسلح". 

وأضاف برايس: "نعمل بشأن بناء مع روسيا حول الحد من التسلح وتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت غير مسؤول"، مشددا على أن واشنطن مستعدة "للاجتماع لبحث مخاوف كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطبيق ستارت".

وأوضح برايس: "نعمل على الحفاظ على المعاهدة، ونواصل حث موسكو على استئناف الامتثال الكامل للمعاهدة". 

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".

وجاء في نص الوثيقة: "تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة، حول التدابير المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة في مدينة براغ في 8 أبريل 2010".


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