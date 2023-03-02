نور محسن بعد تكريمها من الرئيس السيسى بالمنيا: "مشاعرى ملخبطة ومش مصدقة"

قالت نور محسن عبد السيد الحاصلة على ليسانس آداب إعلام وصاحبة شركة، ابنة مركز سمالوط شمال المنيا، والتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية :" لم أكن أصدق نفسى أننى أقف أمام الرئيس السيسي وكنت سعيدة جدا ومش مصدقة ومشوشة ومرتبكة، فلم أكن أتوقع هذا التكريم أبدا فى بداية مشوارى العملى وفى هذا التوقيت".
وأضافت نور محسن لـ"اليوم السابع": "بدأت العمل منذ شهر أغسطس الماضى بشركة أطلقت عليها خالة العيال، وهى تعنى بتوفير جليسات للأطفال فى المنازل، وخاصة للموظفات، فكانت تلك الفكرة وبدأنا بها ونجحنا فى ذلك على مستوى محافظة المنيا"، موضحة: "نعمل على تدريب الموظفات على الرعاية وتربية الأطفال وكذلك كى يكون لهن دور فعال فى تعليم الأطفال وكأنهم فى الحضانة".
وتابعت: "وجدنا صعوبة كوننا نعمل فى المنيا، ولكن نجحنا بفضل الله، وأتمنى أن يكون هناك بروتوكل تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من أجل أن تشعر الجليسات بالثقة".
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