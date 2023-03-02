نور محسن بعد تكريمها من الرئيس السيسى بالمنيا: "مشاعرى ملخبطة ومش مصدقة"

وأضافت نور محسن لـ"اليوم السابع": "بدأت العمل منذ شهر أغسطس الماضى بشركة أطلقت عليها خالة العيال، وهى تعنى بتوفير جليسات للأطفال فى المنازل، وخاصة للموظفات، فكانت تلك الفكرة وبدأنا بها ونجحنا فى ذلك على مستوى محافظة المنيا"، موضحة: "نعمل على تدريب الموظفات على الرعاية وتربية الأطفال وكذلك كى يكون لهن دور فعال فى تعليم الأطفال وكأنهم فى الحضانة".

وتابعت: "وجدنا صعوبة كوننا نعمل فى المنيا، ولكن نجحنا بفضل الله، وأتمنى أن يكون هناك بروتوكل تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من أجل أن تشعر الجليسات بالثقة".