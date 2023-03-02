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مصطفى مدبولى: رسالة الرئيس السيسى "أن لا نترك شبرا من أرض مصر دون تنمية"

الخميس، 02 مارس 2023 02:17 م
مصطفى مدبولى: رسالة الرئيس السيسى "أن لا نترك شبرا من أرض مصر دون تنمية" الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالمشاركين في افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، قائلا: "أرحب بكم جميعا من المنيا عروس الصعيد.. من بضعة أسابيع الرئيس عبد الفتاح السيسي شرفنا في محافظة سوهاج.. والرئيس وعد بزيارات ميدانية من قلب الصعيد.. وده كان من بضعة أسابيع.. وشوفنا حجم الإنجاز.. أول هذا الأسبوع مشرفنا الرئيس في اصطفاف العناصر المشاركة فى استكمال مشروعات التنمية الكبيرة في سيناء.. واليوم احنا في المنيا.. ورسالة الرئيس السيسي أننا مش نسيب شبر في أرض مصر بدون التنمية والتعمير.. وأهم ما يميز عمل الدولة والتطوير أنها تمتد لكل بقعة من أرض مصر.. كل مواطن يستحق كل الخير وتحسين مستوي المعيشة.
 
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظة المنيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المنيا ثاني أكثر محافظات الصعيد من حيث المساحة بعد أسوان.. تمتد على مساحة 32 ألف كليون متر.. 6 ملايين نسمة.. 7.5 % حول نهير النيل.. وتضم 9 مراكز و9 مدن.. المنيا الجديدة وملوي الجديدة.. 300 قرية وتوابعها.. وتتميز بالعديد من المقومات على رأسها المقومات الزراعية.. أكثر من 500 ألف فدان.. 243 ألف فدان قمح.. والمنيا لديها مشروعات ومناطق صناعية كبيرة.. الدولة نفذتها خلال الفترة الماضية والمنيا نشيطة في المحاجر .. من أشهر الأنشطة الموجودة فضلا عن مقومات سياحية أرض التوحيد.. سجل وافي لكل الأثار الفرعونية.. والقبطية والإسلامية.. واستعرض أشهر النماذج المضيئة من المنيا.. مثل الموسيقار عمار الشريعي.. والدكتورة الوزيرة ميرفت التلاوي.. وغيرهم".

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