اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات الجديدة فى محافظة المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 01:57 م
الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات الجديدة فى محافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت فعاليات افتتاح مشروعات جديدة خدمية وتنموية فى محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات الجديدة المختلفة التى تشهدها محافظة المنيا، وشارك فى الفيلم الوثائقي لاعب كرة القدم السابق أحمد حسن، والذي تحدث عن المشروعات القومية المتنوعة فى المنيا، فضلا عن مشروعات "حياة كريمة"، مثل مشروعات الطرق والكباري والكهرباء والمدارس وغيرها ودور هذه المشروعات فى دعم الاستثمار.

وتشهد محافظة المنيا طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اخبار حياة كريمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

اخبار الرئيس السيسي

المنيا

تنمية الصعيد

تنمية المنيا

حياة كريمة في المنيا

زيارة السيسي للمنيا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يوقع على كرة خلال لقاء الأطفال المشاركين فى برنامج "كابيتانو مصر".. فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 01:41 م

الرئيس السيسى يستجيب لطلب تلميذ بمدرسة المتفوقين للعلوم فى المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 01:40 م

الرئيس السيسي في صورة تذكارية مع الأطفال المشاركين في برنامج "كابيتانو مصر".. فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 01:34 م

الرئيس السيسى يلتقى الأطفال المشاركين فى برنامج "كابيتانو مصر".. فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 01:34 م

الرئيس السيسي: الحكومة مش فى الناحية التانية من الشعب.. ومسئوليها من أهالينا

الخميس، 02 مارس 2023 01:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة