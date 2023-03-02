اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 08:32 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث بالشرقية

الخميس، 02 مارس 2023 07:59 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث بالشرقية الحادث
الشرقية فتحية الديب

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكى فى طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم فى طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي.

 

وتبين وقوع حادث بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكى فى طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى ونقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


الشرقية

حادث تصادم مروع

طريق بلبيس الصحراوى

اخبار مصر



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