مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكى فى طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم فى طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي.

وتبين وقوع حادث بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكى فى طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى ونقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.