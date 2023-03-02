اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 09:53 ص
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مصرع طالب طب فى حادث دراجة بخارية بكرداسة

الخميس، 02 مارس 2023 09:23 ص
مصرع طالب طب فى حادث دراجة بخارية بكرداسة أرشيفية - دراجه بخاريه
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طالب جامعي بكلية الطب مصرعه، في حادث دراجة بخارية بكرداسة، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن حادث دراجة بخارية أسفر عن مصرع طالب بكلية الطب.
 
تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات. 
  
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث. 
  
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
  

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