مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية فى المنوفية

لقى شخصان مصرعهما، وذلك إثر إصطدام سيارة نقل بدراجة نارية على طريق كفر السنابسة- منوف بمحافظة المنوفية، تم نقلهما إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعةن وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور قسم منوف، يفيد بتلقيه بلاغا بوجود حادث تصادم بطريق منوف - كفر السنابسة، بين سيارة نقل ودراجة نارية نتج عنه مصرع شخصان ، بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، يستقلها شخصان لقو مصرعهما عقب وصولهما إلى مستشفى منوف نتيجة إصابات بالغة متفرقة بالجسد والرأس ،تم تحرير محضرا بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت التصريح بالدفن.