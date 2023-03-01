نفوق 2500 دجاجة فى حريق مزرعة دواجن بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية ، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية بابل بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد من نشوب حريق بمرزعة دواجن بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفيةوذلك إثر انفجار أنبوبة غاز داخل المزرعة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق إلى موقع البلاغ للسيطرة على حريق مزرعة دواجن بقرية بابل دائرة المركز، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين أن مزرعة الدواجن في قرية بابل وملك المواطن م.ا. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق هو نتيجة اشتعال النيران إسطوانة غاز صغيرة ، كما أن بداخلها ما يقرب من 2500 دجاجة وتبين نفوقهم، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر أهالى القرية بالوقوف بجوار صاحب المزرعة ومساعدته ماليا تعويضا عن الخسائر المادية التى لحقت به.