مدير تعليم الوادي الجديد يعتمد نتائج مسابقات أنشطة الاتحادات الطلابية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اعتمد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، نتائج مجموعة من المسابقات الخاصة بأنشطة الإتحادات الطلابية بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية، حيث جرى اعتماد نتائج مسابقة مناهضة التدخين والإدمان للمراحل التعليمية المختلفة.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد أحمد سعيد، والطالبة حور أحمد بهي الدين من مدرسة معاذ بن جبل بالخارجة (المركز الأول للمرحلة الابتدائية)، والطالبان عبد الرحمن محمد حسني، محمد أحمد صديق من مدرسة باريس للتعليم الاساسى (المركز الأول للمرحلة الإعدادية) كما حققت الطالبتان آية محمود فؤاد ومنة مصطفى السيد من مدرسة الخارجة الثانوية للبنات (المركز الأول للمرحله الثانوية).

وفى مسابقة بيت العائلة المصرية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، فاز كل من الطالب أنس هاني زهران، والطالبة ساندي باسم محمد من مدرسة باريس الإبتدائية القديمة (المركز الأول للمرحلة الابتدائية) ومارفيل عصام رمضان، رقية محمد ابراهيم محمد من مدرسة العاشر من رمضان بالداخلة (المركز الأول للمرحلة الإعدادية).

كما اعتمد مدير التعليم بالمحافظة نتيجة مسابقة الوعي القومي والاجتماعي للمرحلة الإعدادية والتى أسفرت عن فوز الطالبين اويس محمود خلف وبدر الدين محمد غريب من مدرسة الشهداء الاعدادية بالخارجة، مؤكداً على مشاركة الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالتصفية القمية على مستوى الجمهورية، معربا عن خالص أمنياته لجميع المشاركين بتحقيق أفضل النتائج والتمثيل اللائق والمشرف للمحافظة.