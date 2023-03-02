أمين حزب مصر الحديثة بالوادى الجديد: الرئيس نموذج قيادى وإنسانى فريد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعرب هانى الزناتي أمين عام حزب مصر الحديثة بالوادى الجديد، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية بسبب حزمة برامج الحماية الاجتماعية اليوم.

وقال الزناتى إن ما أصدره الرئيس اليوم بمثابة قرارات تاريخية، تؤكد أنه نموذجًا قياديًا وإنسانيًا لن يتكرر، وذلك لما عكسته من مردود على أبناء الشعب المصري كرسالة من رئيس الجمهورية لكل مواطن فى كل أرجاء الوطن، أن القيادة السياسية تقف بجانبه وتدعمه من أجل تحقيق طموحاته.

وتابع أن قرارات الرئيس السيسي تصب جميعها فى مصلحة المواطنين فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية طاحنة من منطلق إحساس القيادة السياسية بأهمية دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم والعمل على تحسين مستوى المعيشة لكل الفئات المجتمعية من محدودي ومتوسطى الدخل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل