محافظ بورسعيد يناقش إجراءات استقبال عدد من البواخر السياحية

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة الإجراءات التنسيقية لاستقبال عدد من البواخر السياحية بميناء بورسعيد، وذلك ضمن سلسلة من البواخر السياحية التى تزور ميناء محافظة بورسعيد مؤخرا، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، هيئة تنشيط السياحة، مكتب وزارة السياحة ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وممثلى الشركات السياحية، وممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التنسيق والإعداد الجيد لاستقبال البواخر السياحية، وذلك لما تمثله من أهمية فى عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم فى إحداث الترويج السياحى المنشود.

ولفت إلى أن البواخر التى سوف تزور ميناء بورسعيد ستكون محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد، لإحداث رواج سياحى يساهم فى عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى أهمية خاصة لتنشيط السياحة بالدولة المصرية وعودة الازدهار السياحى لمصر بين دول العالم.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتنسيق التام ببن كل الجهات السياحية والأمنية والتنفيذية لاستقبال البواخر السياحية، حيث وجه مسئولو السياحة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمختصة لتوفير التسهيلات للسائحين خلال التنقلات داخل وخارج المحافظة، كما وجه برفع كفاءة المناطق والمزارات السياحية والفنادق والقرى السياحية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة إعداد برنامج لزيارة المعالم السياحية و الأثرية ببورسعيد كالأسواق وجبال الملح والحدائق والمتاحف، وذلك للترويج لمحافظة بورسعيد، وجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقاصد السياحية، ولابد من الترويج السياحى الجيد لهذه المقاصد من أجل جذب السائحين مرة أخرى للمحافظة، موضحاً أن تنشيط السياحة يعود بالنفع على أبناء بورسعيد فى جميع المجالات، وتساهم فى الازدهار الاقتصادى للمحافظة.

وأكد ضرورة تحقيق الواجهة المشرفة لمحافظة بورسعيد، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان للسائحين خلال زيارتهم للمحافظة، مع توفير الخدمات وسبل الراحة خلال التنقل داخل المحافظة، مؤكدا تقديم كل الدعم لجميع الجهات المسئولة عن استقبال البواخر السياحية.