محافظ بورسعيد: بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، اجتماعا، مع ممثلي شركات بنجر السكر، وذلك لمتابعة الإجراءات التنسيقية الخاصة بتيسير توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بالتزامن مع بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة، جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ودكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد.

وأعلن محافظ بورسعيد، عن بدء موسم توريد محصول بنجر السكر، مؤكدا أنه تم التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة خلال توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة، واستمع من مدير مديرية الزراعة حول آخر مستجدات العمل فيما يتعلق بالتواصل والتنسيق مع شركات ومصانع السكر لتسهيل نقل محصول البنجر من المزارعين لشركات السكر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بزيادة الرقعة الزراعية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، وتعمير سيناء، وتقديم كافة الدعم للمزارعين بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يعد أمن قومي، نظراً للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة وتضافر الجهود ودعم جهود الدولة .

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية والتنفيذية وشركات ومصانع السكر والجهات المختصة لتسهيل إجراءات توريد محصول البنجر وتذليل أي معوقات في هذا الشأن، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة خلال موسم توريد محصول البنجر .

وتبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول البنجر 40 ألف فدان، وبلغت مساحة محصول البنجر بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد 10 آلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان من 16 إلى 18 طن .