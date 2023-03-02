محافظ بورسعيد: القيادة السياسية تولى أهمية خاصة لتنشيط السياحة

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا موسعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة الإجراءات التنسيقية لاستقبال عدد من البواخر السياحية بميناء بورسعيد، وذلك ضمن سلسلة من البواخر السياحية التي تزور ميناء محافظة بورسعيد مؤخرا ، جاء ذلك بحضور: اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، و هيئة تنشيط السياحة و مكتب وزارة السياحة و رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد و ممثلي الشركات السياحية، وممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق والإعداد الجيد لاستقبال البواخر السياحية، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتا ان البواخر التي سوف تزور ميناء بورسعيد ستكون محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الامكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتنشيط السياحة بالدولة المصرية و عودة الازدهار السياحي لمصر بين دول العالم.

وفي هذا الشأن، وجه اللواء عادل الغضبان، بالتنسيق التام ببن كافة الجهات السياحية والأمنية والتنفيذية لاستقبال البواخر السياحية، حيث وجه مسئولي السياحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة لتوفير كافة التسهيلات للسائحين خلال التنقلات داخل وخارج المحافظة، كما وجه برفع كفاءة المناطق والمزارات السياحية والفنادق والقرى السياحية بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد بإعداد برنامج لزيارة المعالم السياحية و الأثرية ببورسعيد كالأسواق وجبال الملح والحدائق والمتاحف، وذلك للترويج لمحافظة بورسعيد، وجذب السائحين من مختلف دول العالم وأشار محافظ بورسعيد بأن المحافظة تمتلك العديد من المقاصد السياحية، ولابد من الترويج السياحي الجيد لهذه المقاصد من أجل جذب السائحين مرة أخرى للمحافظة، لافتا أن تنشيط السياحة يعود بالنفع على أبناء بورسعيد في جميع المجالات، وتساهم في الازدهار الاقتصادي للمحافظة، وشدد محافظ بورسعيد على تحقيق الواجهة المشرفة لمحافظة بورسعيد، و توفير أقصى درجات الأمن والأمان للسائحين خلال زيارتهم للمحافظة، مع توفير كافة الخدمات و سبل الراحة خلال التنقل داخل المحافظة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجميع الجهات المسئولة عن استقبال البواخر السياحية.