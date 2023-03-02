محافظ الوادى الجديد: وصول 24 ألف شتلة ضمن مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة) ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الرئة الخضراء بمحافظات الجمهورية، تُعزز من الممارسات البيئية الإيجابية التي تنتهجها المحافظة في ضوء اختيارها كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية، وتتويجها عاصمةً للبيئة العربية لعام 2022م.

وتابع سيد محمود سكرتير عام المحافظة، استلام الدفعة الأولى من شتلات الأشجار، موضحًا أنه تم توزيع الأشجار على المراكز الخمسة وفقا لمساحة واحتياجات كل مركز وتم البدء بمركزي الخارجة وباريس، مؤكدًا توجيهات المحافظ بتوفير مصادر ري دائمة لرعاية الأشجار؛ لحُسن استغلالها والاستفادة من ميزاتها البيئية الكبيرة.