اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 11:39 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد: وصول 24 ألف شتلة ضمن مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة

الخميس، 02 مارس 2023 11:20 م
محافظ الوادى الجديد: وصول 24 ألف شتلة ضمن مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة الشتلات ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن وصول 24 ألف شتلة كدفعة أولى من إجمالي 145 الف شتلة مُستهدف وصولها لتغطية مراكز المحافظة، والتي سيتم توزيعها لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية بالأشجار المثمرة وأشجار الزينة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة) ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الرئة الخضراء بمحافظات الجمهورية، تُعزز من الممارسات البيئية الإيجابية التي تنتهجها المحافظة في ضوء اختيارها كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية، وتتويجها عاصمةً للبيئة العربية لعام 2022م. 
 
وتابع سيد محمود سكرتير عام المحافظة، استلام الدفعة الأولى من شتلات الأشجار، موضحًا أنه تم توزيع الأشجار على المراكز الخمسة وفقا لمساحة واحتياجات كل مركز وتم البدء بمركزي الخارجة وباريس، مؤكدًا توجيهات المحافظ بتوفير مصادر ري دائمة لرعاية الأشجار؛ لحُسن استغلالها والاستفادة من ميزاتها البيئية الكبيرة.
 
 

 


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