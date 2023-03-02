أمين المصريين الأحرار بالوادى الجديد: قرارات الرئيس تعكس دعمه للمواطنين

قال أسعد سعد فرح عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وأمين عام محافظة الوادى الجديد، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أصدرها اليوم الخميس خلال زيارته التاريخية لمحافظة المنيا، تعبر عن رؤية واضحة مع مزيد من المشروعات العملاقة.

وأضاف فرح أن الرئيس السيسى منذ توليه الحكم وهو لا يتوقف عن العمل الجاد والمخلص من أجل بناء تنمية حقيقية على الرغم من صعوبة التحديات والمعوقات والتهديدات من الداخل والخارج إلا أنه يصمم على تجاوز الصعوبات ويحقق حلم المصريين كما وعدهم وهو ما يعكس مدى حبه وإخلاصه لوطنه ولشعب مصر ووقوفه بجانبه مهما كانت صعوبة الظروف.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة أن توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا هو قرار بالغ الأهمية من شأنه تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة لتلك الفئات من المجتمع الوظيفى فى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ثانيًا:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

ثالثًا:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

رابعًا:

رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.

خامسًا:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارا من أول أبريل