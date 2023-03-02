محافظ الدقهلية: 168 ألف أسرة تستفيد من "تكافل" بتكلفة 75 مليون جنيه شهريا

الدقهلية شريف الديب

تقدم محافظة الدقهلية عدد كبير من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية على مستوى جميع المراكز، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالجانب الاجتماعى لعدد من الأسر وبذل المزيد من الجهود لدعم الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، حتى يتسنى لهم العيش حياة كريمة.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لـ "اليوم السابع"، أن اهتمام كبير لدينا فى هذا الجانب، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بمحافظه الدقهلية بلغ 168 ألف أسرة بتكلفة 75 مليون جنيه شهري.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية تقدم خدماتها للأسر الأولى بالرعاية، من خلال ثلاث محاور رئيسيه وهى الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية تتمثل فى برنامج تكافل وكرامة - ومساعدات الضمان الاجتماعى، وعدد الأسر المستفيدة بلغ 21 ألف فرد بتكلفة 7 ملايين شهريًا، بالإضافة مساعدات تصرف دفعه واحدة، فى حالات المرض أو العجز والزواج والكوارث والنكبات واستفاد منها حوالى 20 ألف أسرة من عام 2014 حتى الآن بتكلفة 5 ملايين جنيه.

أما خدمات الرعاية الاجتماعية، تتمثل فى دور الأيتام وعددهم 16 دار وتقوم على رعاية 436 طفل يتيم فى جميع انحاء المحافظة، ودور المسنين وعددهم 8 دور مسنين وتقوم على رعاية 77 مسنا داخل الدور وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية "صحية – ترفهيه – اجتماعية"، وخدمات تقدم للمرآه التى تعرضت للعنف من خلال مركز حمايه واستضافة المرآه واستقبل المركز من عام 2014 حتى الآن 880 سيدة، والأسر البديلة أو الكافلة وعددهم 425 أسرة بمحافظة الدقهلية وتم تسليم تلك الأسر الأطفال من كريمى النسب بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن.

أما خدمات التنمية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادى للأسر الاولى بالرعاية، ومشروعات تنمية وتدريب المرأة وهى مشروعات صغيره ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديا وعدد المستفيدين منها 2900 أسرة منذا عام 2014 حتى الآن بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وبلغ مشروعات الأسر المنتجة وعدد المستفيدين منها عام 2014 حتى الآن 7737 أسرة بتكلفه 100 مليون جنيه، ومشروعات برنامج فرصة وعددهم 120 مشروعا، وتم تطبيقه فى محافظة الدقهلية من عام 2021.

وعن جهود المحافظة فى مواجهه ظاهرة المشردين، أكد الدكتور أيمن مختار، أنه يوجد بالدقهلية دارين لإيواء المشردين، بسعة 150 مشردا وهذا العدد لا يكفى بالطبع لإيواء كافة الحالات المعرضة للتشرد أو بلا مأوى وتسعى المحافظة جاهدة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء دار جديده بسعة كبيره لاستيعاب كافة الحالات.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنه برئاسة نواب مراكز المدن بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والشرطة، للقيام بعمليه مسح شامل وحصر للمشردين بشوارع المحافظة والمدن، والتعامل معهم، بالإضافة إلى تعامل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، مع الحالات المشردة والذى تعامل مع عدد 80 مشردا خلال عام 2022 وتم إيداعهم دار لرعاية المشردين.