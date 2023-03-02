محافظة قنا تحتفل بعيدها القومى اليوم.. تعرف على التفاصيل

قنا صابر سعيد

أعلنت محافظة قنا عن احتفالها، اليوم الخميس، بعيدها القومى ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بقرية البارود التابعة لمركز قفط وهى القرية التى انتصر فيها أهالى قنا فى معركة بين الأسطول الفرنسى وقتها الذى وصل إلى شاطئ البارود فى عام 1799 وكان مكون من 12 سفينة بحرية مجهزة بأسلحة وفى المقدمة السفينة الشهيرة إيتاليا الخاصة بنابليون، وواجه الأهالى تلك السفن والعتاد الحربى بالعصا والنبوت وراح ضحية المعركة العشرات من أبناء القرية ولكن استطاع الأهالى تفجير البارود الذى كان يتواجد على السفن مما أدى إلى مقتل 500 جندى فرنسى نتيجة التفجير.

كانت قد شهدت حملة ديزيه على الصعيد قبل معركة البارود مقاومة كبيرة أيضًا حيث قاوم أهالى أبو مناع الحملة فى 17 فبراير وإسنا فى 25 فبراير، وتلك المعارك والمقاومة أنهكت من القوات الفرنسية وهو ما جعل ديزيه يتراجع ويطلب المدد من نابليون وغادر إسنا بعدها إلى قوص وكان يسبقه أسطول مكون من 12 سفينه تتقدمها السفينة الحربية إيتاليا وخوض معركة البارود التى انتهت بهزيمتهم.

ويحتفل أبناء قنا بوضع الزهور على النصب التذكارى الذى يتواجد بمركز قفط وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بحضور محافظ قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة فى كل عام.