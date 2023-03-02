محافظة الإسكندرية تنظم 6 قوافل طبية وخدمية خلال شهر مارس

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تنظيم عدد من القوافل الطبية والخدمية والاجتماعية بمختلف أحياء الثغر لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين، خلال شهر مارس الجارى.

وتنظم مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد من القوافل الطبية التى يتم تنفيذها خلال شهر مارس الجارى وفقا للمواعيد والأماكن التالية:

1. تقام يومى (5 -6 مارس) قافلة طبية قرية الجزائر بالعامرية

2. تقام يومى (7 - 8 مارس) قافلة طبية بقرية اليمن بالعامرية

3. تقام يومى ( 14 - 15 مارس) بقافلة طبية بقرية عبد الباسط ببرج العرب

4. يقام يومى (19 - 20 مارس) قافلة طبية قرية بنجر 1 ببرج العرب

5.تقام يومى (21 - 22 مارس) بقرية بنجر 4 ببرج العرب

6. تقام يومى (28- 29 مارس) بقرية ك 21 بالعجمى.

وأكد اللواء محمدالشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلى جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي) شملت سوق الترك، وأمام فندق آمون المنشية، خلف مسجد إبن خلدون وتناولت القافلة الكشف الطبى على عدد 379 حالة باطن و176 حالة أطفال و110 نساء و49 تنظيم أسرة و96 اعتلال كلوى، و37 فحص الثدى و24 سونار وتم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وكذلك إصدار بطاقات الرقم القومى لعدد 32 من السيدات مجانا وعقد امتحان محو أمية لعدد 31 مواطنا وقامت إدارة مشروعك بشرح مفصل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة وأضرار الزواج المبكر والتغذية السليمة.